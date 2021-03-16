حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز.. وتدخل صادم من شقيقها

عدن - ياسمين عبد العظيم - احمد العوضي ياسمين عبد العزيز

أزمة كبيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار أنباء عن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.

الأزمة بدأت عندما حذفت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة زوجها من البوستر الرسمي لمسلسل «اللي مالوش كبير» قبل عدة أيام، خاصة بعدما نشرت شركة «سينرجي» البوستر الدعائي وظهرت عليه ياسمين عبد العزيز وإلى جوارها زوجها الفنان أحمد العوضي.

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ودخل الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الخط، حيث نشر صورة البوستر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلق الفنان وائل عبد العزيز على الصورة، قائلا: «مبروك يا غزل، هو ده الصح والطبيعي أنتِ نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك، مبروك يا اللي ملكيش كبير».

ثم وجه الفنان وائل عبد العزيز رسالة لأحمد العوضي إثر تردد أنباء عن حذف ياسمين لصورته من الملصق الدعائي لمسلسلها قائلا: «ما قلت لك يا حبيبي من الأول، ملهاش كبير، مسمعتش كلامي».

وردت ياسمين عبد العزيز على الصورة، قائلةً: «اللي ملوش كبير»، ووضعت رمزا مبتسما في رد منها علي شقيقها وائل عبدالعزيز.