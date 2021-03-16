هنا شيحة تعلق بغضب على واقعة سيدة دار السلام: مش لازم يعدي بالساهل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كلمات غاضبة علقت بها الفنانة هنا شيحة، على الواقعة التي اشتهرت باسم سيدة دار السلام والتي أثارت الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام.

هنا شيحة كتبت عبر حسابها على أنستجرام: يعني إيه تنصب نفسك الحكم وتنفذ الحكم على أساس إن عندك سلطة اخترعتها أنت لنفسك وبتنفذها لنفسك”.

تابعت: اللي حصل لسيدة دار السلام مش لازم يعدي بالساهل، وبجد يعني إيه اللي حصل ده، فيلم رعب! يعني إيه يكسروا باب شقتها ويدخلوا يرموها من البلكونة، يعني إيه؟ وليه؟ هو إيه اللي بيحصل في الدنيا؟! ربنا يرحمك ويصبر قلب أهلك.

وكانت تحريات النيابة قد كشفت عن تفاصيل صادمة، بعد تلقيها لبلاغ من الأهالي بسقوط سيدة بمنطقة دار السلام من شرفتها بالدور السادس، بكامل ملابسها.

أوضحت التحريات أن صاحب العقار الذي تسكنه السيدة وزوجته وحارس العقار، خلف سقوطها من شرفتها، معترفين أنهم كسروا باب شقتها لشكهم في سلوكها بعد زيارة أحد أصدقائها لمنزلها، قائلين إنها ألقت نفسها بسبب حالة نفسية تمر بها، غير أن النيابة أثبتت بعد تفريغ الكاميرات والاستماع لشهادة الشهود، أن المجني عليها تعرضت للضرب والاعتداء والترويع على يد صاحب العقار ومعاونيه، مما أسفر عن سقوطها من شرفتها والموت من فورها.