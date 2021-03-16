محمد الشرنوبي يؤكد حصوله على الإعدادية فقط ويكشف الأسباب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف الفنان محمد الشرنوبي لأول مرة عن حقيقة الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول عدم حصوله على مؤهل دراسي عالي وأنه حاصل فقط على الشهادة الإعدادية.

محمد الشرنوبي حل ضيفا على برنامج “يوم ليك” من تقديم الإعلامية سمر يسري والمعروض عبر قناة “الحياة”.

أكد الشرنوبي في اللقاء أن هذه التصريحات التي بها أدلى به عمه صلاح الشرنوبي صحيحة، ولا يوجد به ما يعيبه، خاصة أنه بالمقابل حقق بالفعل أشياء جيدة في مسيرته الفنية، وكان يعتمد ويصرف على نفسه منذ سن العاشرة، وأصبح الآن رجلا متزوجا ومسئولا عن أسرتين.

وتابع الشرنوبي قائلاً: ده حصل بسبب ظروف في حياتي ماحدش يعرفها، حاجات أنا مريت بيها، وبيتي مر بيها، بس أنا غصب عني، بقى في فترة كنت بشتغل وكنت بروح مدرستي، مسؤولياتي زادت.

وأنهى الشرنوبي حديثه عن هذه المسألة موضحاً أنه يؤمن بأهمية الدراسة وحصول الشباب على مؤهلات عالية، وأنه حتى الآن يمتلك الرغبة في استكمال السنة الدراسية المتبقية له والحصول على الشهادة في الوقت المناسب.