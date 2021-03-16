نافست سعاد حسني في الزوجة الثانية.. ميرفت أمين في إطلالة لن تتخيلها

عدن - ياسمين عبد العظيم - خلال مسيرتها الفنية لم تجسد الفنانة ميرفت أمين الشخصية الريفية في أي من أعمالها.

ربما خشي المخرجون من ملامح ميرفت أمين الانجليزية لكن هذه اللقطة النادرة تظهر لك كيف تبدو الفنانة الجميلة في مثل هذا الزيّ.

إحدى المجلات الفنية نشرت صورة لميرفت أمين في عمر الشباب ظهرت فيها مرتدية الملابس الريفية وتحمل “البلاص” في لقطة تذكرنا بالدور الخالد للفنانة سعاد حسني في فيلم ” الزوجة الثانية”.

ميرفت أمين اكتشفها الفنان أحمد مظهر وأشركها معه في فيلم نفوس حائرة الذي كان من انتاجه ثم جاءت فرصتها الحقيقية عندما أسند لها دور البطولة في فيلم “أبي فوق الشجرة” مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ والنجمة الكبيرة نادية لطفي.

انطلقت بعدها ميرفت أمين في عالم السينما لتقدم العديد من الأعمال وتألقت خلال فترة السبعينات التي شهدت أوج انتشارها لكن أغلب أدوارها خلال تلك الفترة كان يميل إلى طابع الإغراء كما في أفلام السلم الخلفي وأعظم طفل في العالم والأنثى والذئاب وثرثرة فوق النيل الذي ضم نخبة كبيرة من نجوم ونجمات السينما المصرية في ذلك الوقت.

تزوجت ميرفت أمين أكثر من مرة كان أشهرها زواجها الأول من المطرب السوري موفق بهجت وزواجها من عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد ثم زواجها الأشهر من النجم حسين فهمي والذي أثمر ابنتهما منة.