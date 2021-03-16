مهند الحمدي يرد على تصريح فاطمة المؤمن: مستفز للغاية

عدن - ياسمين عبد العظيم - استنكر الفنان السعودي مهند الحمدي تصريحات الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن الأخيرة بشأن شعورها بالملل من كثرة المال.

وقال المهندي إن هذا التصريح مستفز للغاية ويتناقض مع عملها في مجال الإعلانات.

وأضاف مهند، عبر حسابه الرسمي على سناب شات: مشاهير السناب شات صار عندهم هوس.. يعني في واحدة بتقول أنا مليت من الفلوس.. شلون يعني كلنا نبغى يكون عندنا مليارات.. بس ما نقول كده.. انتي من وين جايه.. انتي من كوكب الأرض؟.

وتابع: كيف تقولين مليتي من الفلوس.. وبيل جيتس اللي ثروته 65 مليار أغني ثالث أو رابع راجل في العالم ما يتجرأ يقول كده أصلاً.. وانتي تسوين إعلانات في سناب شات وتقوليلي مليتي من الفلوس

.واختتم حديثه، قائلاً: كلنا نبغى فلوس أنا أكتر واحد في العالم أبغى فلوس.. مين ما يحب الفلوس المال والبنون زينة الحياة الدنيا.. أصلا اللي يقول كده مو شايف خير.

وكانت الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن، قد كشفت عن أن دخلها الشهري يتراوح ما بين 50 و70 ألف دينار كويتي، لافتة إلى أن أي بلوغر أو شهير على مواقع التواصل الاجتماعي يحقق هذا الرقم من الأرباح تقريباً.

وأوضحت فاطمة المؤمن، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الأموال ليست مبالغاً فيها لأنها تحصل عليها مقابل المنتجات التي تعلن عنها بل إن بعض الشركات توقع معها عقداً بنسبة من المبيعات.

ولفتت فاطمة المؤمن إلى أنها مصابة بالملل من كثرة الفلوس لأنها تجعل مع الوقت كل شيء عادي بالنسبة للإنسان، كما أن حصولها على الكثير من الهدايا جعلها تفقد لذة شراء أشياء جديدة لأنها تمتلك تقريباً كل شيء.