هكذا ردت ياسمين عبد العزيز على محاولة شقيقها الوقيعة بينها وبين زوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تدخلت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز لإنهاء الفتنة التي حاول شقيقها وائل أن يشعلها بينها وبين زوجها الفنان أحمد العوضي، وذلك بسبب تعمده استفزاز الأخير لقيامها بحذف بوستر المسلسل الذي يتصدره، حيث قال عبر حسابه على فيسبوك بوك : قولتلك يا حبيبي من الأول مالهاش كبير والغلطه عندنا بفورة مسمعتش كلامي.

وبعدها قام وائل بنشر البوستر الذي تتصدره ياسمين عبد العزيز، معلقاً: مبروك يا غزل .. هو ده الصح والطبيعي إنتي نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك .. مبروك يلي ملكيش كبير

.ياسمين ردت سريعا على تصرفات شقيقها، حيث قامت بنشر بوستر المسلسل الذي يتصدره زوجها الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، معلقة: اللي مالوش كبير، لتفشل أي محاولة لإشعال الفتنة بينهما أو إطلاق شائعات عليهما.



يذكر أن ياسمين ستجسد شخصية اسمها “غزل” كاشفة عن الاسم من خلال منشوراتها عبر انستغرام، أما أحمد العوضي فسيكون اسمه “سيف الخديوي”، إذ علق على إحدى صوره من كواليس المسلسل قائلاً: سيف الخديوي راجل حمله على التخين والرفيع .. نمرته تعلم جواك وبراك فوقيك وتحتيك.

مسلسل “اللي مالوش كبير” من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبد الله محمود، أحمد سعيد عبد الغني، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وغيرهم من النجوم.