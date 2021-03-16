أسرار اللحظات الأخيرة في حياة عادل هاشم.. ومفاجآت بشأن زوجته وأولاده

عدن - ياسمين عبد العظيم - رحل الفنان القدير عادل هاشم عن عمر يناهز الـ 82 عامًا بعد صراع طويل مع المرض، وذلك وفقًا لما أعلنته نقابة المهن التمثيلية.

وفقًا لتقارير فنية، فإن الفنان الراحل عادل هاشم كان يعاني من أمراض الشيخوخة، وأنه تردد عبلى المستشفى أكثر من مرة خلال الأيام الأخيرة من حياته.

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وعن الساعات الأخيرة من حياته، تقول نقابة المهن التمثيلية إن الفنان الراحل عادل هاشم شعر بوعكة صحية استدعت نقله للمستشفى بشكل عاجل إلا أنه توفي قبل نقله للمستشفى.

يُذكر أن الفنان الراحل عادل هاشم ولد الفنان الراحل عادل هاشم في محافظة القاهرة في 19 فبراير عام 1939، وبدأ التمثيل منذ الصغر من خلال المسرح المدرسي خلال دراسته بمدرسة الملك الناصر الابتدائية بالسيدة زينب، ووصولًا إلى المرحلة الثانوية بمدرسة السعيدية.

التحق الفنان الراحل عادل هاشم في البداية بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وبعد رسوبه في العام الأول، قرر الانتقال للدراسة في معهد الخدمة الاجتماعية حتى حصل على درجة البكالوريوس في عام 1962.

حصل عادل هاشم على بكالوريوس فنون مسرحية، وعمل بالتليفزيون والسينما وتولى عدة مناصب في هيئة المسرح، وأخرج العديد من المسرحيات.

تزوج الفنان الراحل عادل هاشم من خارج الوسط الفني، فبعد استكمال دراسته وقع في حب ابنة خاله والتي تزوج منها وأنجب منها 3 أبناء.

لم يعمل أي من أبناء الفنان الراحل عادل هاشم في المجال الفني، فابنه الأكبر مهندس وابنه الأصغر يعمل محاسب في أحد البنوك، واما ابنته فمتزوجة وتقيم مع زوجها خارج مصر.

وعلى مدار عمره، حرص الفنان الراحل على إبعاد أسرته عن الأضواء، حتى أنه بعد الابتعاد عن السينما لفترة لم يكن يحضر أي مناسبات فنية أو مهرجانات.