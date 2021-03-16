تصرف صادم لملكة جمال المحجبات عند رؤيتها لـ تامر حسني (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الشابة آية مكرم، الحاصلة على لقب ملكة جمال المحجبات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عندما فاجأها الفنان تامر حسني، بحضور حفل خاص بها.

وظهرت آية مكرم في الفيديو الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ترتجف فرحًا، وتطلب «مياه بالسكر» من إثر صدمة المفاجأة التي بدت أنها غير متوقعة ظهور تامر حسني.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو معبرين عن سخرية وانتقادات واسعة بسبب ردة فعل ملكة جمال الحجاب عام 2018 التي لحقت بمجال الفاشون بعد تخرجها من كلية العلوم وهذا سبب شهرتها.

وانتقدها الجمهور بسبب مصافحة آية لتامر حسني بشكل مطول واستخدامها لفظًا تحفظ عليه البعض هذا بخلاف مغازلتها له بقولها قمر في الحقيقة أكتر من الصور.. والله قمر.