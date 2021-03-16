ياسمين عبد العزيز تصدم شقيقها برد فعلها على سخريته من زوجها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في أول تعليق لها على ما قام به شقيقها من سخرية وتهكم على الفنان أحمد العوضي، قررت إعادة نشر الملصق الدعائي لزوجها الفنان أحمد العوضي في مسلسل «اللي ملوش كبير» عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد حذفت الصورة التي تجمعها بزوجها وصورته من حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

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وعلقت الفنانة ياسمين على صورة البوستر التي نشرتها، قائلة: «اللي ملوش كبير»، ووضعت رمزًا مبتسمًا في رد منها على شقيقها وائل عبد العزيز.

وكان وائل عبد العزيز قد نشر البوستر الرسمي لياسمين عبدالعزيز عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «مبروك يا غزل، هو ده الصح والطبيعي أنتِ نجمة كبيرة ودي مكانتك وده مطرحك، مبروك يا اللي ملكيش كبير»، ثم وجه رسالة لأحمد العوضي إثر تردد أنباء عن حذف ياسمين لصورته من الملصق الدعائي لمسلسلها قائلًا: «مقولتلك يا حبيبي من الأول، ملهاش كبير، ما سمعتش كلامي».