هل منعت ياسمين صبري من التمثيل بأمر زوجها؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكد رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة أن غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021، لم يكن بسبب زواجه منها.

كما أوضح حقيقة إهدائه لها أغلى عقد في العالم، لافتا إلى ياسمين تمثل الوجه الدعائي لعدة علامات تجارية عالمية متخصصة في مجال المجوهرات والجمال.

أضاف أبو هشيمة في مداخلة مع برنامج “حديث القاهرة” من تقديم الإعلامي خيري رمضان على فضائية “القاهرة والناس”، أن زوجته ياسمين صبري لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون دراما رمضان هذا العام، ولكنه ليس السبب في غيابها، ولن يمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية.

وأشار أبو هشيمة بوضوح إلى أن ياسمين تلقت العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية، وأضاف: ياسمين تمثل عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية الوحيدة التي تحظى بهذه المكانة ومن قبل زواجنا، وتلقت هذه الهدية بعد تعيينها سفيرة حملة علامة المجوهرات الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط.