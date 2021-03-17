شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – اتفرج مغتصب مي عمر ينشر صورتها على الفراش وزوجها يتوعد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرضت الفنانة المصرية مي عمر لاغتصاب وحشي بعد بعد تعرضها للغدر والخيانة من قبل صديقتها وعشيقها.

وعلّق الفنان محمد الشرنوبي على مشهد اغتصابه “لؤلؤ” التي تجسدها الفنانة مي عمر، في الحلقة الـ30 من مسلسل “لؤلؤ” الذي حقق نجاحا عبر السوشيال ميديا وموقع “يوتيوب”.

ونشر “الشرنوبي” صورة من المشهد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلّق: “غلطة وندمان عليها”.

ورد الفنان أحمد زاهر الذي يجسد دور “زوج لؤلؤ”: “لا الكلام ده تضحك بيه على حد غيري يا بودا، مش هتهرب من عقاب طارق نصار، العقاب جاي يا بودا”.

مسلسل “لؤلؤ” بطولة مي عمر، أحمد زاهر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، نرمين الفقي، عماد زيادة، حمدي هيكل، تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة “سينرجي”.