هاندا أرتشيل تعيش قصة حب جديدة وتتعرض لحملة سخرية واسعة

عدن - ياسمين عبد العظيم - علاقة حب جديدة كشفت عنها الصحف التركية تعيشها النجمة هاندا أرتشيل مع الشاب مراد أكدوغان وهو ابن أحد رجال الأعمال الأثرياء في تركيا، حتى أن الجمهور أطلق هاشتاغ بدأ عصر مراد الثاني.

هاندا أرتشيل انتشرت عنها أخبار جديدة حول ارتباطها بابن أحد الرجال الأثرياء في تركيا لكنها تحرص على إخفاء تفاصيل العلاقة الجديدة عن الإعلام حتى أنها لا تتابعه على السوشيال ميديا كي لا يشك أحد بالأمر.

أنباء العلاقة الجديدة التي تعيشها هاندا أرتشيل دفعت الجمهور لإطلاق حملة سخرية منها بعنوان بدأ عصر مراد الثاني في إشارة إلى ارتباطها الرسمي بالفنان مراد دالكيليتش إلا أن هذه العلاقة انتهت بالتزامن مع عرض

الأخبار عن الحياة العاطفية للنجمة الجميلة هاندا أرتشيل كثيرة حتى أن بعض التقارير في الصحف التركية أكدت عن علاقة عاطفية جمعت بين هاندا وكرم بورسين البطل الذي يشاركها العمل إلا أن هذه الأخبار تم التشكيك بها لأن هذه النوعية من الشائعات تخرج بالتزامن مع أي عمل له طابع رومانسي وناجح.