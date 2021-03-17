كنزي عمرو دياب ترقص على طريقة شاكيرا وملابسها العارية تثير الجدل

عدن - ياسمين عبد العظيم - كنزي عمرو دياب

أثارت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب الجدل بعد مشاركتها فيديو على حسابها الشخصي بتطبيق إنستجرام ترقص بصحبة صديقتها على طريقة النجمة العالمية شاكيرا، بملابس انتقدها الجمهور.



وظهرت كنزي عمرو دياب ترقص على طريقة النجمة شاكيرا حيث ارتدت توب كشف عن بطنها، مع بنطلون باللون الأورانج، وكان شعرها منسدلاً على كتفيها وانتقد الجمهور جرأة ملابسها بسبب كونها كشفت عن جزء كبير من بطنها

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تثير فيها كنزي الجدل بملابسها وإطلالاتها، فقد انتقدها الجمهور قبل ذلك عدة مرات بسبب الجرأة التي تظهر بها في إطلالاتها.