صاحبة الصوت الذي تسمعه في خدمة الرد الآلي لشركات الاتصالات.. مريم الخشت “لايك” غير حياتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت الفنانة الشابة مريم الخشت، أنها كانت أشهر صوت في مصر، دون أن يعرف الجمهور اسمها، بعد استعانة عدد كبير من شركات الاتصالات والمطاعم بصوتها في خدمة الرد الآلي.

مريم قالت إنها دخلت عالم التمثيل بتوصية من الفنانة أمينة خليل، وأبدت ندمها بعد ضياع فرصة مشاركتها في مسلسل “جراند أوتيل”.

مريم قدمت فقرة كاملة أثناء حديثها في برنامج “يوم ليك” للإعلامية سمر يسرى، المذاع على قناة الحياة، حول طبيعة عملها السابقة لتسجيل ردود آلية لخدمة العملاء في أكبر الشركات المصرية، وأظهرت مهارة كبرى في معرفة الفارق بين اللهجات المختلفة أثناء النطق باللغة الإنكليزية، ولكنها فشلت تماما في تقليد اللهجة الهندية.

وكشفت عن مفاجأة مؤكدة أنها شاركت في دوبلاج أفلام الرسوم المتحركة وهي بعمر عشر سنوات، وظلت فترة طويلة من حياتها الناس تعرف صوتها ولكن لا تعرف اسمها أو شكلها، وتغيرت حياتها بعدما وضعت لايك على منشور للنجمة أمينة خليل تطلب فيه الاستعانة بوجوه جديدة.