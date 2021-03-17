طلب غريب من ابن شعبان عبد الرحيم لزوجة والده.. والأخيرة تصدمه بردها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصرف غير لائق على حد وصف الكثيرين قام به عصام عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث طلب الزواج من الفنانة اللبنانية منار، والتي كانت متزوجه من والده الراحل.

وفي أول رد فعل لهل، قالت الفنانة اللبنانية منار إنها لن تتزوج نجل شعبان عبد الرحيم، وأنه اتخذ تلك الخطوة بعد مطالبتها أبناء الفنانة الراحل شعبان عبد الرحيم بالحصول على نصيبها من الإرث.

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أول تعليق من والدة طفلة المعادي حول الواقعة

ومن خلال تصريحات صحفية، أكدت الفنانة اللبنانية منار أن عصام شعبان عبد الرحيم يحاول دائما التهرب من المشكلة الأساسية حول حقها في الإرث بأمور أخرى، حيث قالت :«حين ما جئت إلى مصر من أجل اقامة مؤتمر صحفي لتوضيح حقيقة حقي في الميراث تدخل أحد رجال الأعمال صديق الطرفين وهدأت الأزمة، واصطحبني لحضور حفل زفاف حفيدة شعبان عبدالرحيم، وأقول لنجل شعبان أنا موافقة على الزواج، ولكن فين ميراثي من ميراث والدك، كما أن مهري غالي هل تستطيع أن تدفعه، وأنت لم تعط لي ميراثي حقي».

وأثارت منار اللبنانية جدلًا واسعًا قبل أسابيع، بعدما ظهرت في فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت فيه: «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وأخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي، بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم أخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح وأحكي معايا».

وبالرغم من أن أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم كانت قد كذبت زواج الفنانة اللبنانية منار من والدهم، إلا أن أحد أصدقاء الفنان الراحل أكد تلك الأنباء.