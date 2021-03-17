عبير صبري تصدم الجمهور بتعليقها على الحجاب.. والجمهور يرد: «لابساه من جوه ازاي؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الدكتور عمرو الليثي في برنامجها «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، حيث كشفت عن أسرار حياتها الخاصة.

وبعد اللقاء تحديت الفنانة عبير صبري عن سؤال كان قد وجهه لها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي خلال الحلقة حيث عبرت عن ندمها ارتداء الحجاب دون أن تكون مستعدة لتلك الخطوة.

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وعلقت عبير صبري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلة: «باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس، وكان سؤال من دكتور عمرو (ندمتي على لبس الحجاب)، رديت حرفيًا ندمت إني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط، وندمت إني قلعته وأتمنى أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».