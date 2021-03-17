نجل شعبان عبد الرحيم يوجه رسالة نارية لحمو بيكا.. ويفجر مفاجأة: «ميسي بيقلد أبويا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - فتح عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم النار على مغني المهرجانات حمو بيكا، متهمًا إياه بتقليد والده الراحل وأنه يحاول الاستيلاء على طريقته في الملبس.

وهاجم عصام عبد الرحيم مغني المهرجانات حمو بيكا، بعد محاولات الأخير تقليد «ستايل» ملابس والده، والذي طالما اشتهر به طوال حياته، كان آخرها ارتداء بذلة بيضاء مُزينة ببعض القطع ذات اللون الأصفر.

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ومن خلال تصريحات صحفية، قال عصام عبد الرحيم: «حمو بيكا تعرّف على الترزي الذي كان يتعامل مع والدي في فرح ابنتي الشهر الماضي، واتفق معه على تفصيل ملابس وبدل تُشبه الأزياء التي كان يرتديها والدي»، مؤكدًا أنّ حمو أعجب ببدلة خاصة بـ«خميس شعبان عبد الرحيم» كان يرتديها خلال الفرح، ليُطالب الترزي بتفصيل أخرى تُشبهها.

وبعث عصام عبد الرحيم، رسالة إلى حمو بيكا، قائلا: «أنت بتاكل عيش.. وعايز تبقى تريند لما تلبس زي أبويا.. وأهم حاجة تكون عارف إنك بتقلد أبويا شعبان عبد الرحيم، أنت آه ناجح في المهرجانات، لكن احنا حريفة في اللبس وبتقلدونا فيه.. خليك عارف انك بتقلد شعبان عبد الرحيم، لكن عمرك ما هتكون زيه».

وتابع أنه ليس غاضبًا من حمو بيكا بسبب ذلك التصرف، لافتًا إلى أنّ محمد رمضان ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، يحرصان دومًا على تقليد والده شعبان عبد الرحيم، قائلًا: «أبويا ماركة مسجلة مش في مصر بس لكن في العالم كله».