عبير صبري تدخل في حالة انهيار على الهواء.. وهذا هو السبب (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الدكتور عمرو الليثي في برنامجها «واحد من الناس» المذاع على قناة «الحياة»، حيث كشفت عن أسرار حياتها الخاصة.

ودخلت الفنانة عبير صبري في حالة انهيار عند الحديث عن علاقتها بأسرتها ووالدها الراحل، حيث قالت: «تحملت مسؤوليات كتير وأنا كنت صغيرة شيلت الشيلة بتاعته.. تحملت مسؤولية والدتي وأشقائي.. وإن شاء الله أكون قمت برسالة بتاعته وراضي عني».

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وتابعت الفنانة عبير صبري: «أبويا لما كنت بعمل حاجة غلط وأنا صغيرة كان بيضربني بالحزام معقدنيش ولا حاجة.. بس بقيت جبانة شوية.. وفي البيت بنفذ الأوامر ومعرفش آخد حقي.. بس كان حنين جدًا.. وماما كانت أصعب وعصبية شوية».

وخلال أحداث الحلقة واستضافتها مع الإعلامي عمرو الليثي، كانت تحدثت عبير صبري، عن الحجاب، وهو ما عرضها لموجة من الجدل والانتقادات بشأن تصريحاتها.