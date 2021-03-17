قصة أجرأ مشهد في حياة فريدة سيف النصر.. عرضت مبلغ خيالي لحذفه (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - وصفها الجمهور بأنها واحدة من نجمات الإغراء في فترة الثمانينات والتسعينات، فلها بعض المشاهد الجريئة، التي لا تُنسى، فقد ظهرت مع الفنان عادل إمام في أحد أفلامه، حيث ظهرت معه تحت السرير.

وبعد أعوام طويلة على عرض الفيلم، خرجت الفنانة المتألقة فريدة سيف النصر عن صمتها وأعربت عن غضبها بوصف الجمهور لهذا المشهد بالجريء وتداوله بشكل كبير.

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وقالت الفنانة المتألقة فريدة سيف النصر خلال تصريحات صحفية إنها حاولت أكثر من مرة أن تحذف مشهدها مع الفنان عادل إمام، وهو مشهد الجملة الشهيرة الذي قالها الفنان عادل إمام وهي: «كنا بنقفش في الفراخ»، وأوضحت أنها عرضت مبلغ كبير جدًا لحذفه.

وأشارت الفنانة فريدة سيف النصر أنها شعرت بجسدها يشخن كالفرن، بسبب كتابة رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو تحت عنوان فيديو ساخن للفنانة فريدة سيف النصر، مشيرة أنها تعاني من تلك العناوين لأنها لديها أبناء وهذا يؤثر عليهم بتأثير سلبي.

كانت الفنانة فريدة سيف النصر من أشهر فنانات الوسط الفني وأكثرهم توهجاً، وكانت الجماعات الإرهابية تصنفها كفنانة إغراء وتقدم مشاهد ساخنة، وحاولوا قتلها أكثر من مرة ولكن العناية الإلهية أنقذته، حيث قاموا بإطلاق النار على منزلها ثلاثة مرات ولكنها لم تموت، واقلعوا بعتد تلك التجارب عن فكرة قتلها.