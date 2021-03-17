شكرا لقرائتكم خبر عن الحمالات وقعت وكله بان – اتفرج صافيناز في موقف محرج بسبب بدلة الرقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد على حسابها الرسمي على انستجرام، عبر خاصية الاستوري، خلال تقديمها رقصة في أحد الحفلات بشرم الشيخ.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مختلفة عن البدلة التقليدية حيث كانت عبارة عن “جامبسوت” وفوقه قطعة من الجيلد، وبدأت صافيناز بالرقص به بطريقتها المعتادة منها.

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمالات وقعت وكله بان – اتفرج صافيناز في موقف محرج بسبب بدلة الرقص والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو جديد على حسابها الرسمي على انستجرام، عبر خاصية الاستوري، خلال تقديمها رقصة في أحد الحفلات بشرم الشيخ.

وظهرت صافيناز ببدلة رقص مختلفة عن البدلة التقليدية حيث كانت عبارة عن “جامبسوت” وفوقه قطعة من الجيلد، وبدأت صافيناز بالرقص به بطريقتها المعتادة منها.