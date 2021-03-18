هنا الزاهد تعلن إصابتها بفيروس كورونا وتحذر المخالطين

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة الشابة هنا الزاهد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وعبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” أعلنت هنا خبر إصابتها بفيروس كورونا كما حرصت على تحذير كل من خالطها الأيام الماضية ونصحتهم بالذهاب للإطمئنان على أنفسهم.

وكتبت هنا موضحة:”الحمدلله إيجابي مسحة فيروس كورونا الخاصة بي، أي حد شافني او اتعامل معايا ياريت يحلل و يطمن على نفسه”.

واكتشفت هنا إصابتها إذ كانت تستعد للسفر وأجريت مسحة للانتهاء من الإجراءات وجاءت نتيجتها إيجابية ثم خضعت لمسحة ثانية وجاءت نتيجتها إيجابية أيضاً.