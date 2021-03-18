هل تصالحت دوللي شاهين مع والدها قبل وفاته؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين على ما تردد عن وجود خلافات مع والدها قبل وفاته، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعات.

دوللي قالت إن والدها توفي وهو راضٍ عنها رغم الاختلاف في وجهات النظر والخلافات التي وقعت بينهما خلال بداية مشوارها الفني.

وأوضحت دوللي شاهين أن الخلافات بينها وبين والدها في البداية وصلت إلى انقطاع علاقتهما لمدة استمرت 5 أشهر، لكنه رغم سوء العلاقة بينهما إلا أن والدها تفهم في النهاية وتصالح معها قبل وفاته.

أشارت دوللى شاهين إلى أن المشاكل بينها وبين والدها انتهت بعد أن تزوجت، حيث إنه أصر على هذا الأمر حتى تعود المياه لمجاريها.

وحول طريقة تعاملها مع ابنتها قالت : لا أتعامل مع نور ابنتي مثلما كان والدي يتعامل معي، فهناك فارق كبير في التعامل، كما أن هناك اختلافاً في الثقافات، كما أنني لا أريد أن أجعل حاجزاً بيني وبينها، هناك أمور جيدة وأمور سيئة لابد أن تُربى عليها، ولكن في النهاية هناك تفاهم واضح.