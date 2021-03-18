هجوم واسع على حلا الترك بعد رقصها والجمهور يذكرها بحبس أمها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة البحرينية حلا الترك لانتقادات شديدة بعد تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو أثناء رقصها بطريقة حماسية جداً والصراخ أثناء أداء حركاتها.

الانتقادات تركزت حول تسبب حلا في حبس أمها بعد الحكم على والدتها منى السابر بالسجن سنة مع النفاذ.

ومن بين التعليقات : يعني مبسوطة وأمك زعلانة منك عاقة لأمك الله قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك مقال جداتك ولا زوجة أبوك يا ويلك من ربي مبسوطة لأنها دخلت والدتها السجن، والله يصلحها ويرد لها عقلها و صوتها مزعج… صراخ.

وكانت منى السابر صرحت من قبل أنها تخوض معركة الحضانة منذ 8 سنوات وتخلت عن حياتها من أجل أولادها ومع ذلك تعرضت لحرب في سمعتها وشرفها.