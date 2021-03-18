القصة الكاملة لإصابة عمرو دياب بفيروس كورونا.. وهذا من نقل له المرض (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن الفنان عمرو دياب إصابته بفيروس كورونا العام الماضي وتعافيه منها بشكل كامل، وذلك خلال إحدى حفلاته.

الفيديو الذي تداوله عدد كبير من جمهور الفنان عمرو دياب، روى فيه «الهضبة» تفاصيل إصابته بفيروس كورونا الصيف الماضي.

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وخلال الفيديو، قال الفنان عمرو دياب: «عملت أغنية مع إيرينا أيام كورونا، أغنية أهي أهي، وكنت ساعتها في مصر وهي في اليونان، وكان المفروض الأغنية تتعمل لكن كان وقتها عندي كورونا».

وعمن نقل له المرض، فقد زعم البعض أن أحد مساعدي الفنان عمرو دياب هو من نقل له الفيروس، حيث أنه كان مخالطًا له في تلك الفترة وأن الأخير لم يكن يعلم بإصابته بفيروس كورونا.

وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرًا إعلان عطره الجديد، وشاركته الإعلان المذيعة إنجي كيوان، ومن إخراج طارق العريان.