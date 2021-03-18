لن تصدق كيف أصبح شكل عفاف راشد في أحدث ظهور لعا (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سنوات عدة اختفت فيها الفنانة عفاف رشاد عن الأنظار، لتعود من جديد لتخطف الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وظهرت الفنانة عفاف راشد في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بشعرها ودون ارتدائها الحجاب، ليتساءل الكثير عن حقيقة هذه الصورة، وهل خضعت لعملية تجميل أم مجرد لجأت إلى برامج الفوتوشوب الشهيرة.

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وبحسب الصورة، فقد ظهرت النجمة المتألقة عفاف رشاد في الصورة بإطلالة مختلفة، أطلت فيها بشعرها الأصفر والذي تركته منسدلًا على كتفيها، لتثير الجدل حول الكثير من محبيها ومعجبيها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الفنانة عفاف راشد كانت قد قررت ارتداء الحجاب منذ عام 2014، ما جعل البعض يتساءل عن سبب ظهورها بهذا الشكل رغم أنها أعلنت خلع الحجاب عام 2016 بسبب معاناتها من الصداع النصفي بسببه، وشببها الكثير من جمهورها ومتابعيها بالنجمة العالمية جنيفير لوبيز.