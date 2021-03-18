لقاء الخميسي تهاجم المنتخب المصري بسبب زوجها: «ماشية بالحب»

عدن - ياسمين عبد العظيم - دافعت الفنانة المتألقة لقاء الخميسي عن زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمي نادي وادي دجلة، وذلك بعد رفض حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم ضمه بسبب كبر سنه.

ومن خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عبرت لقاء الخميسي عن غضبها، قائلةً: «أنا عمري ماتدخلت في موضوع الكورة، بتابع من بعید وباشجع أوسه لإني مؤمنه بيه من اول لحظة جول موهوب وتحالفت ظروف كتير عليه وكان بيلعب في ضغط نفسي كبير لا يتحمله اي انسان ومع ذلك قاوم وكمل وبقى من افضل واقوى اجوال مصر!».

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وأضافت: «واللي اعرفه ان الاجوال مالهمش علاقه بالعمر طالما في فورمة كويسه ومتألق، أوسه كان في المنتخب وكان دائما راجل، وكابتن الجوهري رحمه الله كان بيحب أوسه وبیدعمه، لاول مره هاقول رأيي في اختيارات المنتخب، ومالهاش علاقه بالاعبين المختارين».

واستطردت لقاء الخميسي: «عدم اختیار اوسه في المنتخب يدل وبشكل واضح ان التقييم والاختيار غير عادل وليس له اي علاقة باللاعب واجتهاده وادائه وانما في معايير تانية غير مفهومه للاختيارات !!!، امتی بقی هایبقى المعيار في اي اختيار معيار عملي وليس عاطفي او بالحب ؟!!!!».