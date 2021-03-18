شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس شفافة – اتفرج فيفي عبده شردت للحظات فظهرت منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة فيفي عبده صورة جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت فيفي عبدة بإطلالة أنيقة مرتدية توب شيفون باللون البنفسجي، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدلة للخلف، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

كانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج “خلى بالك من فيفي” الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة إن بي سى.

وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.