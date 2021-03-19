شكرا لقرائتكم خبر عن متع نفسك – هيفا وهبي تتصدر عرش الاباحية بفستان قصير يظهر منطقتها الحساسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خضعت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ لجلسة تصوير جديدة في مناسبة عيد ميلادها ظهرت فيها كالباربي وفق كل متابعيها ونحن نوافق على ذلك. اختارت هيفا اطلالة باللون البنفسجي من دار ANIYE BY وهو عبارة عن فستان قصير ضيق على الخصر مع ruffles في الجزء الاسفل منه.

واختارت حذاء فضي اللون من دار ألكسندر فوتييه لاكمال اللوك. لم يخيب يوماً هيفا أمالنا باطلالاتها ويمكن ان تعطي لكل قطعة ملابس جمالا اضافياً واستطاعت ان تتحول من “الباربي” الى “إمراة اعمال” من خلال اختيارها لوك ثان في جلسة التصوير ظهرت في ببدلة باللون الاسود والنيلي ولماعة بنفس الوقت من دار ANIYE BY ايضا مع حذاء ذو كعب عالي مفتوح.

أعطت هيفا هيبة وثقلاً للوك الثاني وظهرت بصورة مختلفة وكسرت الصورة النمطية للـ styling.