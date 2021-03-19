شكرا لقرائتكم خبر عن وضعتها على مؤخرتها – اتفرج صافيناز هتدلعك وتفرجك على رقصها الاباحي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز فيديو لها على حسابها الشخصي، انستجرام وذلك من خلال خاصية الاستوري، من إحدى الحفلات التي أحييتها، وكانت ترقص خلاله بالعصا.

وظهرت صافيناز في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص سوداء، وتمسك بعصا في يديها، وكانت ترقص على تتر النهاية لمسلسل ذئاب الجبل.

واستخدمت صافيناز العصا في الرقص، حيث أبهرت الجميع برقصها بها، وقامت بتثبيت العصا في نهاية ظهرها ورقصت بها لمدة طويلة دون أن تقع.