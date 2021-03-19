لن تصدق سبب ارتداء ناهد يسري الحجاب.. ومفاجأة لا تصدق بشأن اعتزالها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعد الفنانة ناهد يسري إحدى أبرز نجمات الإغراء في تاريخ السينما العربية، فقد التي وصفها الكثيرون بصاحبة الأدوار الأجرأ في تاريخ السينما المصرية

ومن بين أبرز تلك الأفلام، دورها في فيلم «سيدة الأقمار السوداء» والتي ظهرت فيه بدون ملابس تمامًا في عدد كبير من مشاهد الفيلم، فضلًا عن ظهورها في مشاهد غير لائقة أيضًا.

قصة أجرأ مشهد في حياة فريدة سيف النصر.. عرضت مبلغ خيالي لحذفه (اتفرج)

بعد غياب لمدة 27 عامًا.. لن تصدق ما قالته ناهد يسري عن سيدة الأقمار السوداء

وعن ارتدائها الحجاب، قالت الفنانة ناهد يسري إن زوجها لم يجبرها أو يطلب منها ارتداء الحجاب، موضحةً: «اتخذت هذه الخطوة بمزاجي وبراحتي أنا ولم أندم عليها أبدًا».

وأضافت الفنانة ناهد يسري: «قرأت سورة النور وربنا بيقول: “وليضربن بخُموُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن” ومن ساعتها عرفت إن في حاجة اسمها حجاب وأنا مؤمنة.».

وعن اعتزالها الفن، قالت الفنانة ناهد يسري: «كنت عايزة أكرس حياتي لبيتي وجوزي، لحد دلوقتي لم أعتزل الفن رسميًا».

وتابعت: «قمت بالحج 7 مرات وعملت 29 عمرة، وكلي أمل في ثواب ربنا وكرمه وغفرانه».