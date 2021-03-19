«بابا سجل لي مشهد بقميص النوم».. إلهام شاهين تكشف أغرب موقف جمع بينها وبين والدها

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة إلهام شاهين حالة من الجدل بالحديث عن علاقتها بوالدها، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال لقائها في برنامج «السيرة» قالت الفنانة إلهام شاهين إن والدها كان يرفض فكرة دخولها مجال الفن والتمثيل، لافتة إلى أن الخطوة كانت سببا في خراب حياة والدتها ووالدها.

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وروت الفنانة إلهام شاهين أحد المواقف بينها وبين والداه، حيث قالت إنها كانت تصور فيلما ولم تخـبره وأقنعته أنها تذهب إلى المعهد، إلى أن كان عليها السفر إلى الإسكندرية للتصوير وقتها عرف والدها ورفــض فصممت على الذهاب، وقررت والدتها أن تسافر معها ولا تتــركها لأنها كانت في عمر 17 عاما، فغضب والدها وتركهم.

وعن مواجهتها معه قالت إنها في يوم اتصلت به وأخبرته أنها ستزوره، وبعد ما ذهبت إليه «قام وشغل التلفزيون وكان قد جمع لها بعض المشاهد منها وهي ترتدي مايوه وملابس نـوم وترقص، وقال لها «أنا مكسوف لك»، فصمتت ولم ترد ثم غضبت وتركته».

وأكدت إلهام إنها كانت تتمنى أن يسامحها والدها وتمنت أن يقول لها هذه الكلمة قبل وفاته، لأنها كانت تحبه كثيرا وأخذت من شخصيته الكثير، لكن هذا لم يحدث ولم يقولها لها إلى أن مات.