هذا الفنان ابن خالة نرمين الفقي.. لن تصدق علاقتها به رغم قربهما

عدن - ياسمين عبد العظيم - دائمًا ما تتصدر الفنانة نرمين الفقي مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالاتها، وذلك فور نشرها أي صور جديدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فبملامحها البريئة نجحت الفنانة نرمين الفقي في خطف قلوب الجميع، لتترك مساحة خاصة لها على الشاشة، وبأدوارها المميزة تركت بصمتها في قلب وعقل كل مشاهد، لكن هناك جزء خفي في حياتها مثل عدم زواجها حتى الآن وسبب غيابها عن الساحة لمدة 4 سنوات.

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وبالرغم من أنها حريصة جدًا بعدم الحديث عن حياتها الخاصة أمام الجمهور، إلا أن اخبارها دائمًا ما تكون مثار جدل ومتابعة الجمهور في آن واحد.

ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الفنانة نرمين الفقي، أن ابن خالها يعمل في الوسط الفني، وهو الفنان الشهير أمير كوجاك، وبالرغم من شهرته لا يعرف الكثيرون عن تلك العلاقة.

وعن العلاقة بينهما، أشارت تقارير فنية عن سوء العلاقة بين نرمين الفقي وبين كريم كوجاك بسبب خلافات أسرية بين والدة كل من الفنانين الاثنين.