منة عرفة تجري أشعة على المخ وتشكو من الحسد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تعرضت الفنانة الشابة منة عرفة لعدد من الإصابات والحوادث المتكررة خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وطلت منة على جمهورها ومتابعيها من خلال فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وجهت من خلاله رسالة لبعض الأشخاص الذين يحاولون التدخل في حياتها الخاصة موضحة أنها مصابة بالحسد.

كما كشفت منة أنها تعرضت للفترة الأخيرة لعدد من الحوادت منها الحرق في يدها، وتعرضها لحادث سير بسيارتها مما استدعى أن تجري أشعة على المخ.

وأضافت منة أن حتى حيواناتها الأليفة أصيبت من الحسد، موضحة أن كلابها أصابهم مرض البارفو الذي تصل خطورته إلى الموت.