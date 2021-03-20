نسرين طافش تكشف أسرارها وموقفها من حلم الزواج

عدن - ياسمين عبد العظيم - قالت الفنانة السورية نسرين طافش إن فرق العمل بين مصر و سوريا هو في بروتوكول التعامل مع النجوم في مصر حيت تسير الأمور بشكل أكثر تعقيداً عن سوريا.

وأضافت ببرنامج Be My Guest مع بلال العربي أن الدراما السورية لها ثقلها لكنها تمر بكبوة الآن و سوف تعود قوية من جديد، مشيرة أن الفرص بمصر هي التي بحثت عنها.

وعلقت نسرين على فكرة الجمال قائلة: البنت هي الي بتحط حدود للآخرين وهي اللي بتفرض احترامها.

وقالت نسرين في ردها على التعليقات حول أنها إيجابية بشكل زائد مؤكدة أن سلبية البعض هي المستفزة، مشيرة أن الشخص المثقف يجب أن لا يكون “نكدي” أو أصحاب طاقة سلبية، وأضافتأنها لديها وعي مراقب لذاتها تراقب تصرفاتها دائما و تساعد نفسها.

وكشفت نسرين أنها استغلت فترة الحجر لتشتغل على نفسها و تمارس هوايتها وقامت بعمل تحدي للقراءة و اختارت مجال التنمية الذاتية و قررت تعرف الناس به و طبخت و لعبت رياضة و استفادت بشكل كبير من هذه الفترة.

وتابعت نسرين حديثها متطرقة عن العائلة، أوضحت أنها تأثرت بوالدها في المجال الفني و الأدبي وأخذت حنية والدتها و هي اخر العنقود فكانت مدلل ، لكن دائما تدعم أسرتها و تشعر بالمسئولية نحوهم، وقالت نسرين أنها لا تشعر أنها قدوة و تراها كلمة كبيرة عليها لكنها وصفت نفسها بالملهمة قائلة: اكثر شيء ممكن تشارك به الناس هو أن يتعلموا أن يحبوا نفسهم صح.

ورداً على سؤال حلم الزواج قالت نسرين طافش: الزواج حلو وجميل بس حين يكون القرار غير خاضع لضغط المجتمع لازم يطلع من نفسي حين التقي بالشخص المناسب، ولم أتعقد من الجواز لكن انتظر الشخص المناسب لأن الأسرة مسئولية كبيرة لا تعتمد على الحب و المشاعر فقط.