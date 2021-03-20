وردة وتاتو.. هيفاء وهبي في جلسة تصوير جديدة

ظهرت النجمة هيفاء وهبي بأحدث إطلالة وجلسة تصوير خضعت لها.

هيفاء ظهرت فيها بالوردة الحمراء ممسكة بها، بالإضافة لرسمها تاتو على كاحل قدمها اليمنى.

وحرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على «انستجرام»، صور إطلالتها الجديدة.



ارتدت هيفاء فستان باللون الأسود وممسكة بوردة حمراء بيدها كما ظهرت حافية القدمين، ووضعت ماكياجاً هادئاً تاركة شعرها ينسدل مموجاً على كتفها.

الإطلالة التي ظهرت بها هيفاء جاءت متزامنة مع عرض مسلسلها الجديد «أسود فاتح» على الفضائيات، حيث روجت لشخصيتها القوية في مسلسلها والذي تظهر فيه بشخصية روز.

مسلسل «أسود فاتح» بطولة هيفاء وهبي، ومعتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف وروجينا، ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.