بالراحلة ع الملبن.. سمية الخشاب تتعرض لهجوم بعد ردها على محمد رمضان

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أن نشر الفنان محمد رمضان أول صورة تجمعه بالفنانة سمية الخشاب من كواليس مسلسلهما “موسى”، والذي من المقرر عرضه رمضان القادم، وعلق على الصورة بقوله: “لما الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه”.

وردت الخشاب على المنشور الذي نشره رمضان للترويج لمسلسلهما، حيث نشرت مجموعة من الصور لها مع رمضان عبر حسابها الخاص على “إنستغرام”، وعلقت كاتبة: “بالراحه عالملبن يا موسى لينكسر، بصوت حلاوتهم رمضان يجمعنا”.

إلا أن تعليقها لم يرق لعدد كبير من متابعيها حيث انتقدوها على ردها في حين أكد بعضهم أن نظرتهم للمسلسل تغيرت وقرروا عدم متابعته.

مسلسل “موسى” يشارك في بطولته إلى جوار محمد رمضان وسمية الخشاب كل من الفنانين، سيد رجب، وعبير صبري، ورياض الخولي، وهبة مجدي، وعارفة عبد الرسول، وتارا عماد، وصبري فواز، وحمدي الوزير، ومنذر رياحنة، وفريدة سيف النصر، وآخرين، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.