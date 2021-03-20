شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار فقط – اتفرج لورديانة نزلة رقص من غير هدوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحرص الراقصة البرازيلية لورديانة، على مشاركة جمهورها، كل تفاصيل الأوقات والأيام التي تقضيها، بالعديد من الصور والفيديوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الراقصة لورديانة عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”، مقطع فيديو وهي ترقص.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للراقصة لوردينا وهي ترقص وترتدي ملابس تشبة ملابس بابا نويل.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الفترة الأخيرة، مقطع فيديو للراقصة البرازيلية لورديانة وهي تقدّم وصلة رقص على أنغام مهرجان “اخواتي”، في أحد مراكز الـ “بيوتى سنتر”.

في أول تعليق من لورديانة صاحبة فيديو”اخواتي”، علي سيطرة فيديو رقصها علي مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية، وجهت الشكر لكل من دعمها، وقالت في فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”: “فخورة بكل دعمكم وحبكم.. أنا بحبكم كلكم”.

وبالبحث تبين أن الراقصة صاحبة فيدي”إخواتي”، هي راقصة برازيلية، تدعى لورديانة، وتستقر في مصر، حلّت في أكثر من لقطة وترقص في حفلات الزفاف، لكن يبدو أنها تختار ذلك النوع من الرقص منذ حوالي أكثر من عام فقط، وتحرص لورديانة على زيارة الأماكن السياحية المختلفة في مصر ومشاهدة الطبيعة الجذابة، إذ تنشر صورًا عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”.