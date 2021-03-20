شكرا لقرائتكم خبر عن بصدر عريان – اتفرج هيفاء وهبي بقميص النوم الاسود وقاعدة تحسس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعها، بإطلالة مثيرة وجريئة في أحدث ظهور لها.

ونشرت هيفاء وهبي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”.

وظهرت هيفاء وهبي، في الصورة التي نشرتها مرتدية فستان أسود مثير، مكشوف الصدر، وأخر ساقيها، باللون الأسود.

وعلقت هيفاء وهبي، على الفيديو التي نشرته، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، كاتبة: “الوردة هي الوردة”.

ويعرض حاليًا للفنان هيفاء وهبي، مسلسل “اسود فاتح”، حيث تصدر اسم العمل، تريند مواقع التدوينات القصيرة “تويتر”، منذ عرض أولى الحلقات، ويشارك معها في بطولة المسلسل عدد من نجوم الفن، وهم معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وتدور أحداث العمل فى إطاراجتماعي لا يخلو من التشويق، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل