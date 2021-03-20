تسريبات جديدة تكشف مفاجآت عن برنامج رامز مريض نفسي

عدن - ياسمين عبد العظيم - رامز جلال

أيام قلائل تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والذي يُعد أحد أكبر الماراثونات الدرامية كل عام، والذي يتضمن عشرات الأعمال الدرامية والترفيهية ومن بينها برامج المقالب والتي يتصدرها الفنان رامز جلال.

ومن المقرر أن يشارك الفنان رامز جلال في الماراثون الرمضاني هذا العام ببرنامج «رامز مجنون رسمي»، والذي يعمل على تشويق جمهوره كعادته لفكرة برنامجه للموسم الجديد برمضان 2021.

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ويفرض الفنان رامز جلال على برنامجه خلاله من السرية الشديدة، حيث يحرص على إخفاء أي تفاصيل عن فكرة برنامجه الجديد، لكن مصادر مقربة تفاصيل جديدة حول الموسم الجديد من برنامج المقالب.

والمفاجأة التي كشفت عنها المصادر هي أن برنامج «رامز مجنون رسمي» كان اسمه في البداية «رامز مريض نفسي» ويتم تصويره داخل مدينة ملاهي كبرى في السعودية مصممة على طراز عالمي، في سرية تامة لمنع خروج أي معلومات تخصه.

كما كشفت المصادر عن فكرة البرنامج لهذا الموسم، وفي الحلقة يدخل رامز جلال مع الضيف في مغامرة كبرى داخل الملاهي، فبعد الانتهاء من التجول داخل الملاهي يقفزان من ارتفاع شاهق ويسقطان في المياه.

وأوضحت المصادر أن البرنامج هذا الموسم يشهد تغييرا في طاقم التصوير الخاص بالفنان رامز جلال، إلا أنه ما زال يعتمد أيضًا على بعض الأشخاص المقربين منه في العمل.