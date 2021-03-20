نرمين الفقي تفاجئ الجميع وتكشف عن مواصفات فتى أحلامها.. بن تصدق ما قالت

عدن - ياسمين عبد العظيم - نرمين الفقي

تحدثت الفنانة نرمين الفقي للمرة الأولى عن فتى احلامها، حيث كشفت عن المواصفات التي تحلم بتواجدها فيمن ترغب في الارتباط به، وذلك خلال لقائها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقالت الفنانة نرمين الفقي في تصريحات صحفية أنها من بعد وفاة والدتها بدأ يراودها شعور الحاجة لوجود سند في حياتها، فهي ليست لديها أشقاء، وأن بنات خالتها هن شقيقاتها، لكن ذلك لم يمنعها من التفكير في الحاجة إلى سند.

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وعن مواصفات فتى أحلامها، قالت الفنانة نرمين الفقي أنها تحب أن يكون سندًا لها ويحمل متاعب الحياة ويهتم بها، ويكون ونسا حقيقيا في حياتها: «راجل حقيقي مش اللي ياخدني نرمين، لا شكل ولا جمال دايم اللي بيفضل العقل والروح».

أما عن البحث حول شخص ثري، أوضحت الفنانة نرمين الفقي، أنها لديها حد أدنى في هذا الوضع، فهي تنتمي لأسرة ذات مستوى ثقافي محدد وعاشت في حي راق، ولن تتخلى عن كل ذلك، كما أنها لا تبحث عن ملياردير ولن ترتبط به إذا كانت لا تحبه.