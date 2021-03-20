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اتفرج بأدب .. سما المصري تضع تاتو على منطقتها الحساسة : بوس الواوا

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل الفنانة سما المصري نشر سلسلة فيديوهات نصائح للبنات تحت عنوان “للحريم حصري مع سما المصري” وذلك عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جديدها، نشرت سما المصري مقطع فيديو تحت عنوان “تاتو البنات في مكان مؤلم” تحدثت فيه عن “تاتو الحواجب”.

وظهرت سما المصري في الفيديو عارية الكتفين وتضع منشفة على شعرها شارحة طريقة التخدير لوضع التاتو كما قالت ان تاتو الحواجب ان لم يكن صحيحا من المرة الاولى لا يمكن ازالته ولا يمكن اصلاحه لأنه يعمل مشاكل في الجلد قبل ان تبدأ جلسة التاتو.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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