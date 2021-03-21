السجن مع النفاذ هدية حلا الترك لوالدتها في عيد الأم

عدن - ياسمين عبد العظيم - علقت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك على الحكم بحبسها لمدة عام مع النفاذ بعد تأييد الحكم بالحبس لأجل عدم سدادها أموالاً أخذتها من ابنتها حلا الترك وتقدر بنحو 100 ألف دولار.

حلا شهدت على والدتها بأنّها أخذت منها هذا المبلغ لمرورها بضائقة مالية وهي تريد إرجاعه منها.

وقالت منى السابر: لم أكن أتوقع أن يحدث هذا لي مع ذكرى يوم الأم وقرب حلول شهر رمضان الكريم؛ إذ كان الحكم بالنسبة لي بمثابة طعنة في صدري من أقرب الناس لي.

وأضافت:؛ بقيت آمل أن تتنازل ابنتي عن القضية المرفوعة ضدي منها، ولكن خاب توقعي بأن تظل ابنتي لآخر لحظة لم تتنازل عنها، ولا يكون لديها أيّ رَدّة فِعل تجاه ما فعلته، بل تكذب للأسف وتنكر معرفتها بالأمر وتشهد ضدي.

وكشفت مُنى عن خوفها من السجن بسبب ابنها الصغير عبد الله الذي يبلغ 9 سنوات، ولا تجد من تتركه له لتربيته، حيث قالت: أنا مصدومة ولا أجد الكلام الذي أستطيع أن أعبر من خلاله في هذه الفترة التي أعيشها

.ورداً على سؤالها عن الهدية التي تنتظرها منى السابر من ابنتها المطربة حلا الترك، رَدّت في سخرية: الهدية هي السجن مع النفاذ.. وذلك جزاء حملي لها وسهري وتعبي معها كل تلك السنوات دون مقابل.