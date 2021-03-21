بعد انتشار صورهما الرومانسية.. وليد منصور يكشف طبيعة علاقته بروبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تداول عدة صور رومانسية تجمع الفنانة روبي والمنتج وليد منصور، ومن بينها مقطع فيديو تمنحه فيه قبلة اثناء رقصهما، وتأكيد وجود ارتباط سري بينهما>

خرج وليد منصور عن صمته ليؤكد أنه لا توجد قصة حب أو ارتباط بينه وبين روبي، وإنه يتعامل معها كصديقة ويخاف عليها مثل شقيقته، ولا يعرف من صاحب المصلحة في فبركة بعض الصور وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشكل.

وكانت روبي وجهت عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام رسالة شكر للمنتج وليد منصور عقب طرح البوستر الرسمي لألبومها الجديد والمقرر إصداره قريبًا.

وليد منصور تحمس لإعادة تقديم موهبة روبي الموسيقية، وتولى إنتاج ألبومها الجديد “حتة تانية” كما يتولى إدارة حفلاتها الغنائية، كما تعاقد معها على تقديم فوازير رمضان.