بعد أزمة طلاقها.. هبة الدري تحذر من المساس بأبنائها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت النجمة هبة الدري لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بأزمة طلاقها من الممثل والمخرج الكويتي نواف العلي وكان تركيزها على أطفالها حيث أكدت بشدة أنهم خط أحمر ولن تسمح أبداً لأي شخص بأن يمس أطفالها بسوء.

ظهرت هبة في فيديو أوضحت في بدايته أنها إنسانة محترمة ولا تريد كشف تفاصيل حياتها الشخصية أمام الجمهور لأنها لا تبحث عن الشهرة بهذه الطريقة لكن كل هدفها هو حماية أطفالها وعدم السماح لأي شخص بالمساس بهم حتى وإن كان هذا الشخص هو الطرف الآخر في العلاقة.

خلال الحديث عبرت هبة الدري عن غضبها لأنها منذ إعلان خبر الانفصال وهي صامتة وتحملت قبل ذلك الكثير من المشاكل والتزمت الصمت لكن عندما يحاول أي شخص تعليم أطفالها سلوكيات وأخلاق سيئة وسلبية ستقف وتتحدث عن كل شيء كما أشارت أن إعلان أى تفاصيل عن طلاقها سوف يتسبب في الكثير من المشاكل والفضائح وهو طريق لا ترغب أبداً في سلوكه.

هبة الدري تحدثت أيضاً عن طريقة تربية أطفالها حيث زرعت فيهم الوازع الديني بشكل قوي وتكره أن يتعلم أبنائها الكذب الآن بسبب تصرفات وأعمال الطرف الآخر، كما كشفت لأول مرة عن أنها تعاني من مشكلة صحية خطيرة دون أن توضح أي تفاصيل عن هذا الجانب واكتفت فقط بالتأكيد على أنها لا تريد التحدث بالتفاصيل لأنها أم وسيدة محترمة، حتى أنها لم ترغب في إعلان الانفصال عبر السوشيال ميديا لكن الطرف الآخر اختار هذا الأسلوب وهي احترمت ذلك تماماً.