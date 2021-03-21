تفاصيل جديدة في حادث مقتل الفنانة السورية رائفة الرز والكشف عن صورة القاتل

عدن - ياسمين عبد العظيم - شكل حادث العثور على الفنانة السورية رائفة الرز مقتولة في شقتها بهولندا صدمة صدمة في الوسط الفني السوري.

بحسب رواية أحد المقربات من الفنانة الراحلة، والتي كشفت عبر حسابها على فيسبوك، عن صور الشخص المتهم بقتلها، موضحة أنه قام بطعنها بالسكين، وأكدت أن رائفة كانت تقوم بمساعدته ماديًا إلا أنه كان يتعاطى الممنوعات، وعندما هاجمها بالمنزل وطلب منها أموال، قررت الدفاع عن نفسها فطعنها.

كما أتضح أنه أنه شاب سوري يدعى وائل درغام 33 عاما، كان متزوجا من الفنانة السورية في السابق، وقامت السلطات الهولندية حالياً بالقبض عليه والتحقيق معه.

وكتبت ابنة خالة الراحلة: هذا هو المجرم النجس الحقير، يلي قتل بنت خالي الفنانة رائفة الرز بهولندا.. الله ينتقم منك أشد انتقام يارب.. اسمو وائل درغام هاد يلي قتل أختي رائفة الرز.. هاد يلي كانت تحن عليه وتساعده.;بيتعاطى وبياخد مساعدة منها.. هاجمها بالبيت وطلب مصاري.. دافعت عن حالها.. بس قضاء الله وقدره لا اعتراض عليه.. ارحمونا.. واترحموا عليها.. ارقدي بسلام.. الله معك”.