شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال – اتفرج الظهور الأول لزوجة محمد ممدوح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد ممدوح مواليد 9 مايو 1981 بالكويت وهو ممثل مصري بدأ حياته الفنية في المسرح وبعدها قدم عددا من الأعمال فى التليفزيون والسينما .

ومن أعماله السينمائية : ” ابراهيم الأبيض و بيبو وبشير و الحفلة و فرش وغطا والفيل الأزرق و ولاد رزق و شد أجزاء”

أما أعماله فى التليفزيون منها : ” فرق توقيت و باب الخلق وسيدنا السيد ونيران صديقة و إمبراطورية مين و طريقى”

وقد واجه محمد ممدوح أزمة حين انتقده البعض في مخارج حروفه فى مسلسل قابيل و ولد الغلابة.

وقد على محمد ممدوح على هذه الانتقادات بسبب طريقته فى الكلام وعلى الذين علقوا على طريقة كلامه فى مسلسل قابيل وولاد الغلابه وقال : ” أنا آسف”

وقد صرح الفنان خالد كمال ردا على هذه الانتقادات التى وجهت لصديقه أنه يخضع للعلاج لان لديه مشكلة فى النطق ولكن العلاج قد يحتاج الى وقت وأضاف قائلا : “أعتقد أن كل العاملين بالوسط الفني، عارفين علاقة الصداقة والأخوة والتاريخ اللي بيربطني بتايسون، عمره ما كان عنيد، وخصوصاً في ما يتعلق بشغله”.

وأضاف أن صديقه محمد ممدوح يعلم مشكلته ولكن بجانب ذلك هو لديه بعض المشكلات الصحية والتى تأخذ وقت طويل فى علاجها وخصوصا أنه يخضع للعلاج أثناء عمله وهو بالفعل بدأ فى العلاج ولكنه يحتاج إلى وقت.

والكثيرون لا يعرفون تفاصيل الحياة الشخصية لمحمد ممدوح ونذكر هنا أنه متزوج من فتاة تدعى ميرفت وهى من خارج الوسط الفنى.

وقد قام الفنان محمد ممدوح بنشر صور له مع زوجته على مواقع التواصل الإجتماعى وقد أشاد المتابعين بجمالها الآخاذ وتمنوا لهما السعادة.

وقد ذكر محمد ممدوح أنه تزوج منها بعد قصة حب كبيرة وذكر أن الخلافات بينهم دائما ما يكون سببها الكلاب فهو يعشق تربيتها ويعتبرها شيئا رئيسيا فى المنزل بينما هى لا تتقبلها ولا تحب وجودها فى المنزل.