شكرا لقرائتكم خبر عن انفرد – تعرف على ضيوف الحلقات الأولى لمقالب رامز جلال الجديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت تصريحات صحفية عن حصول ثلاثي نجوم الأهلي محمد مروان ومحمد هاني ومحمد مجدي الشهير ب”أفشة” على تصريخ لتصوير حلقات من برنامج رامز جلال للموسم الرمضاني المقبل.

وجاءت التصريح كالآتي “سافر الثلاثي بعد العودة من الكونغو بناء على موافقة رسمية وتم تصوير البرنامج وعادوا للقاهرة مساء أمس”.

وأوضح: “لم يحصل أي لاعب بالأهلي على تصريح للسفر لتصوير هذا البرنامج سوي الثلاثي مروان وهاني وأفشه حتى الآن”.