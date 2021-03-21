تعرف على محمود لطفي أشهر عواجيز السينما المصرية

عدن - ياسمين عبد العظيم -

شارك في العديد من الأعمال التي أصبحت من كلاسيكيات السينما المصرية مثل أعمال الريحاني وإسماعيل ياسين وعلي الكسار وربما لم تره سوى في دور الرجل العجوز.

هو الفنان المسرحي والسينمائي محمود لطفي الذي ينتمي إلى الرعيل الأول في مسيرة المسرح المصري والسينما.

ولد محمود لطفي في مدينة القاهرة يوم 8 يناير عام 1905، وقد درس بمدارس القاهرة وحصل علي شهادة الثانوية العامة عام 1921 من مدرسة السعدية الثانوية.

بعدها انضم محمود لطفي إلى فرقة الفنان المسرحي والسينمائي علي الكسار عام 1925، وعمل أيضًا بعد ذلك مع فرقة الفنان الكبير نجيب الريحاني المسرحية من عام 1930 وحتى 1935.

شارك محمود لطفي علي المسرح في العديد من المسرحيات مع نجيب الريحاني منها الجنيه المصري عام 1931 ومسرحية حكم قرقوش عام 1935 وغيرهما.

بعد ذلك عمل لطفي مع فرقة الفنان الكوميدي إسماعيل يس المسرحية وتجول معه في كل محافظات مصر، ومن مسرحياته معه مسرحية ركن المرأة عام 1955 ومسرحية الكورة مع بلبل عام 1957 وغيرها من المسرحيات.

في السينما شارك محمود لطفي في العديد من الأفلام الشهيرة التي تنوعت موضوعاتها ما بين التراجيديا والكوميديا وظل يمثل حتى السنوات الأخيرة في حياته وتوفي في مسقط رأسه بالقاهرة يوم 9 مارس عام 1975.