بعد عامين من وفاته.. قصة أغرب زيجة في حياة محمود الجندي.. ابنة فنان شهير

عدن - ياسمين عبد العظيم - عامان مرا على رحيل الفنان محمود الجندي، والذي توفي في شهر إبريل من العام 2019 عن عمر يناهز الـ 74 عامًا إثر تعرضه لوعكة صحية خطيرة.

وُلد الفنان الراحل محمود الجندي في العام 1945، في مركز الزقازيق التابع لمحافظة الشرقية، تخرج من كلية الحقوق ثم التحق بعد ذلك بالمعد العالي للفنون المسرحية.

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تزوج الفنان الراحل محمود الجندي 4 مرات أولها من السيدة ضحى حسن وأنجب منها ثلاثة بنات وولد، واستمر زواجهما حتى لقيت حتفها عام 2001 إثر اندلاع حريق في منزلهما.

وفي العام 2003 تزوج محمود الجندي من الفنانة عبلة كامل، لكن لم يستمر زواجهما طويلا إذ انفصلا عام 2005.

وعن أسباب انفصاله عن الفنانة عبلة كامل، قال الفنان محمود الجندي إنه جاء لأسباب خارجة عن إرادتهما، موضحا أنه كان يشعر طيلة زواجه منها أن الأعمال المعروضة عليه كانت تأتيه مجاملة لها، وهذا ما كان يرفضه.

وفي العام 2005 وفي سرية تامة تزوج محمود الجندي من ابنة الفنان الكبير جمال إسماعيل، والتي تُدعى هيام، ووصفها الفنان محمود الجندي بأنها زوجة كما يجب أن تكون.

وللفنان الراحل محمود الجندي قصص غريبة من بينها إلحاده، حيث قال في أحد اللقاءات التليفزيونية إنه عاش فترة من التمرد واتجه للتفكير المادي، خاصة أن الخطاب الديني لم يكن مقنعا وقتها بالنسبة له، لذا قرأ الكثير من الكتب التي تتحدث عن الإلحاد وأصبح مقتنعا ببعض الأفكار.

وأطلق الجندي على الفترة التي اتجه فيها إلى الإلحاد “المراهقة الفكرية” وهي المرحلة اللي يكون فيها الإنسان ينموا فكريا ويتطلع على ثقافات كثيرة.