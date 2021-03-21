شكرا لقرائتكم خبر عن بالاندر وير – شوف صافيناز عاملة حفل رقص بلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الراقصة صافينار الجدل بين جمهورها في أحدث ظهور لها، بعد أن شاركتهم صورة مثيرة عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”

وظهرت صافينار على طريق الفنانة نانسي عجرم في كليبها الشهر “اه ونص” مع طشت الغسيل، مرتدية جلبابا ضيقا، والذي تميز بأنه روز ومزين بنقوش فضي، وبأكمام قصيرة، مع فتحة صدر كبيرة، وفتحتين جانبيتين طويلتين.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت صوفينار علي تسريحة شعر أسود طويل ومسندل، وحلق ذهبي كبير الحجم، مع الاعتماد على رموش صناعية طويلة وروج أحمر، أثناء تواجدها على سطح أحد المنازل، خلال غسلها لملابس داخل وعاء «طشت غسيل»، ووضعها على “حبل غسيل”.